Super "ordinateur" portable, léger, fin, vitesse d'exécution rapide, efficace, Bug jamais pour ma part

Je viens de changer d'ordinateur et je dois avouer que le changement et saisissant. Super outil de travail, communique parfaitement avec mon iPhone ce qui est très agréable pour le partage de document comme pour le partage d'image entre les deux écrans. Le changement entre Windows et apple est violant mais l'adaptation ce fait rapidement, cela devient vite agréable. Et sinon des livres, TUTO sur internet vous permet d'apprendre ou d'approfondir les connaissances et petite astuce pour utilisé au maximum votre MAC