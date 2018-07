Offert à Nöel dernier (presque 1 an) à ma chérie, elle en est vraiment ravie.



Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Chromebook, renseignez vous sur internet avant d'investir.

CE N'EST PAS UN ORDINATEUR PORTABLE ! Et c'est justement pour ça que je l'ai acheté.! Il n'y a pas Windows. Le système d'exploitation est made in Google et gérez par Chrome.

Vous aurez un disque dur minuscule, un clavier un peu différent, vous n'aurez pas la possibilité de télécharger ou d'installer toute une tripotée de logiciels inconnus avec leur lot de malware et autre virus.



Si vous voulez un PC portable, n'achetez pas ça.



Par contre, si vous voulez une autonomie de malade, un démarrage en 5 secondes (même 1 an après sa date d'achat), la quasi intégralité des applications du catalogue d'appli Google... GO !

Pour écrire un blog, faire du shopping et se balader sur les réseaux sociaux toute la journée, c'est tout simplement le top.



Ce modèle en particulier. La finition est vraiment au rendez vous, la coque est très sobre, dans un gris métal brossé du plus bel effet. Le clavier (Un poil différent d'un clavier standard en terme d'ergonomie) est vraiment agréable au toucher. Le pavé tactile est un poil capricieux pour ma part mais ma chérie ne lui trouve aucun défaut. J'ai le genre de peau au bout des doigts qui m’empêche de séparer les deux côté des sacs poubelle ou plastique que me donne la caissière au super marché donc c'est peut être à cause de ça...



Je connais ma femme et elle se serait littéralement exaspérée de la vitesse d’exécution des logiciels d'un PC portable, du temps de chargement au démarrage ou du temps que met une page internet à s'ouvrir après 1 ou 2 ans d'utilisation et ce, malgré un ou deux formatage tous les 6 mois. Si l'obsolescence programmée m'indigne et me faire peur, cet appareil ne m'a jamais laissé croire qu'il en était la victime.

Je n'ai JAMAIS entendu ma chérie se plaindre de ce Chromebook.



Tout se fait sur le cloud et c'est en grande partie ce qui explique sa rapidité et son tout petit disque dur. Si vous souhaitez stocker, il vous suffit d'investir dans un Disque Dur Externe et de le brancher en usb.



Si vous êtes bien conscient de l'utilité que vous allez en faire et que ça vous convient. Alors foncez.



