Ayant fait l'acquisition d'un iPhone X en cette fin d'année, je souhaitai profiter de l'une des nouveautés enfin implémentée sur ce produit, la recharge sans-fil. Quand l'on a besoin de récupérer un peu de batterie pour être certain d'avoir de quoi tenir jusqu'à la fin de la soirée sans devoir toujours se déplacer avec son câble de recharge ce qui n'est pas l'idéal, un chargeur sans fil est vraiment le bienvenue.



Comme à son habitude, Anker nous propose un packaging soigné avec à l'intérieur un produit sobre, simple et efficace qui s'intégrera parfaitement à son environnement. De forme circulaire de 10cm par 10cm sur seulement 1cm de haut c'est un partenaire idéal sur mon lieu de travail. De plus, son revêtement antidérapant sécurisera votre téléphone pendant sa charge. Il est accompagné d'un câble USB vers micro USB (un peu court) et d'une notice.

Il ne vous reste qu'à brancher l'ensemble, poser votre téléphone dessus et une petite led bleue viendra vous confirmer que la charge est bien en cours. Si elle est continue, tout se passe bien mais si cela clignote c'est qu'il y a un soucis. Par sécurité, ce chargeur prévoit une protection pour éviter la surchauffe. Plus qu'à patienter et le tour est joué, un jeu d'enfant !



Les points négatifs que j'ai pu relever sont tout d'abord le fait qu'il s'agit d'un chargeur 5W alors qu'il est possible d'utiliser des chargeurs 7.5W pour les iPhone et peut-être même 15W dans l'avenir. Et même si le chargeur est optimisé pour offrir une meilleure charge que ses concurrents en 5W, c'est un peu dommage. Autre point, mais qui lui révèle plus d'un soucis de place et de cohérence du packaging, l'absence de prise secteur et un câble USB un peu court.



En résumé, avec ce chargeur, fini les câbles à transporter, à chercher ou à démêler. Vous posez simplement votre téléphone sur le support et c'est réglé. Et dès que vous le souhaitez, vous le retirez, sans rien de plus à vous soucier !