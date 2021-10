Bonjour,



Sincèrement déçu, malgré le grand nombre de commentaires positifs et quelques uns négatifs, cette batterie me semblait une bonne alternative à celle vendu par Apple…



Finalement elle me sert de support tel dans ma voiture et reste branché constamment à l’allume-cigares…



C’est l’usage le plus pratique que je lui ai trouvé étant donné qu’elle ne recharge pas le téléphone comme je l’attendais…



Lorsque le téléphone est en mode veille la recharge est (très) lente, et ça j’étais plutôt au courant…



Mais il y a aussi un gros problème, c’est le fait qu’elle ne recharge pas le téléphone si il est en cours d’utilisation !



Regarder des vidéos sur YouTube est suffisant pour l’empêcher de recharger le téléphone…



Pour ma part ce que j’attendais d’une batterie externe, c’est qu’elle recharge mon téléphone un minimum même si je l’utilise…



Elle est plutôt épaisse et lourde…



Franchement je ne recommande pas vraiment…



Il faut quand même préciser qu’elle est efficace en recharge filaire, mais on achète pas une batterie comme celle-ci pour recharger son tel avec le fil…



En espérant vous aider 😊✌️