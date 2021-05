Je possède cet ordinateur depuis plus d'un mois.

Mon ancien PC était un PC Gamer avec 32Go de Ram / i7 / Windows 10 / Stockage NVMe de 500Go X 2 / Full SSD 1To / RTX 2070 / Alim de 850W 80+ Gold

Pour que vous compreniez un peu la situation.



J'ai très facilement lâcher cet ordinateur pour ce Mac Mini M1, j'ai entendu beaucoup de choses autour du processeur M1, beaucoup de positif et peu de négatif (au moment de sa sortie).

J'ai longtemps hésité et douté de la véracité des journalistes spécialisés, et pourtant... j'ai quand même acheté l'ordinateur Mac Mini M1 pour faire ma propre expérience.



Je trouvais que 8Go de Ram et 256Go de stockage c'était hard short...

Là encore, 8Go de Ram sur ce Mac Mini c'est comme avoir 16Go de Ram sur PC, cet ordinateur est incroyablement rapide, stable et hyper réactif.



Quoi qu'on lui demande, il execute la tâche.

Le processeur M1 n'est jamais "surchargé" pour ce que j'en fais (Beaucoup d'internet, vidéo 4K, Logic Pro X, Musique VOD...), je l'utilise principalement et majoritairement pour du multimédia et de l'internet donc.

L'ordinateur malgré mes X onglets sur Google Chrome, ne bronche pas du tout.

Je l'ai connecté à un écran 4K, le seul bémol c'est que le Mac ne permet pas d'afficher du 60ips, actuellement il est limité à 30ips, le problème a été reconnu par APPLE, j'espère un correctif très prochainement.



Ma curiosité à été mise à mal, le processeur M1 tient plus que les promesses annoncées, en plus de cela, j'ai pu divisé ma consommation électrique par 4...

Malgré mon écran 4K, le Mac Mini et l'écran ne dépassent pas les 40W !

Contre 150W-200W en usage normal sur PC, en jeu, Genshin Impact pour ne citer que lui, mon ordinateur monte jusqu'à 350W, or sur Mac Mini M1 je reste dans les 35W... soit 10X moins !



Du coup, j'ai fini par adopté définitivement le Mac Mini M1 pour mes usages courants, et dès lors que j'ai envie de jouer aux jeux lourds, comme Cyberpunk, je passe sur mon PC Gamer, mais prochainement je passerais sur GeForce Now pour ne rester que sur le Mac Mini M1. On a plus spécialement besoin d'un ordinateur qui carbure, la révolution est bel et bien là avec ce nouveau processeur M1.



J'ai hâte de connaitre le futur Mac qui aura un processeur plus perfomant que le M1, histoire de pouvoir me lancer aux tâches beaucoup plus lourdes et abandonner le PC pour de bon.



L'autre bémol, vraiment un gros point noir du Mac Mini, c'est qu'il n'est pas en mesure de supporter l'eGPU, j'aurais vraiment préféré qu'il le soit pour alléger la partie graphique (qui n'est pas spécialement top sur le M1). Mais changement d'architecture oblige, APPLE est en train de travailler avec AMD pour gérer ça, j'espère que ça sera abouti, car là... ce serait une véritable révolution monstrueuse.



Je vous le recommande très chaudement, ce Mac Mini à tout pour vous plaire