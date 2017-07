Description du produit

L’iPhone 7 est doté d’un tout nouvel appareil photo 12 Mpx offrant une ouverture à ƒ/1,8 pour de superbes photos et vidéos en 4K, même en conditions de faible éclairage. De la stabilisation optique de l’image. D’un écran Retina HD 4,7 pouces à large gamme de couleurs avec 3D Touch. D’une puce A10 Fusion pour des performances jusqu’à deux fois plus rapides que sur l’iPhone 6. De Touch ID. D’une connectivité 4G LTE plus rapide. De la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone. D’un son stéréo immersif. D’iOS 10. Et il est résistant aux éclaboussures et à l’eau,

Contenu du coffret

iPhone avec IOS 10, Ecouteurs EarPods avec connecteur Lightning, Adaptateur Lightning vers mini - jack 3,5 mm, Câble Lightning vers USB