La première chose à dire, et certainement la première chose à laquelle on pense, c'est que l'IPhone X est cher. C'est indéniable. Aussi n'est il pas surprenant que cet IPhone ne présente globalement que des points positifs que cela soit du point de vue technique ou du point de vue esthétique

.

On note notamment comme changements importants :

- la mise à jour du processeur

- la mise à jour de l'appareil photo

- L'écran borderless



Voici le développement après une première prise en main :



- design : écran borderless, très réussi. cadre en acier : on gagne en qualité par rapport à l'aluminium, un peu plus lourd mais c'est généralement gage de qualité. Plus brillant que l'aluminium. Un peu grand en main à mon goût, il fait partie des smartphones que l'on utilise plus à deux mains qu'à une seule. C'est le prix à payer pour avoir un grand écran. Point négatif : l'appareil photo dépasse toujours, la coque à l'arrière n'est pas plate. Il faut mettre une coque de protection pour éviter de cogner l'appareil photo.



- Caméra : top de la qualité, on arrive sur ce qui se fait de mieux dans les téléphones très haut de gamme. Une telle qualité permet de mettre le reflex au placard plus souvent, même si en pratique lorsque la luminosité descend il vaut mieux utiliser un vrai appareil. Les photos sont excellentes dans des conditions normales (i.e. bonne luminosité). On gagne tout de même en luminosité avec la nouvelle focale à 2,4 à la place de 2,8. Changement bienvenu. Les nouvelles évolutions portent l'iphone au sommet en terme de qualité d'image.



- Puissance : équipé d'une puce Apple A11 Bionic et 3 Go de mémoire vive. La puce est fabriquée par Apple, ce qui veut dire qu'elle est parfaitement conçue pour le produit et pour l'IOS. L'IPhone 10 est de très loin le téléphone le plus puissant du marché. Et pour un petit bout de temps à mon avis.



- Ecran OLED (première fois chez apple). Ironie de l'histoire, l'écran est fabriqué par Samsung. Mais conçu par Apple. On est vraiment au top niveau de la qualité OLED. Les couleurs sont excellentes et très vives avec un bon contraste (gamme DCI-P3, référence), la résolution parfaite (2436 x 1125 pixels pour une diagonale de 5,8 pouces, ce qui se fait de mieux à ma connaissance), prend en charge la HDR... RAS. Dommage tt de même que l'on passe sur une disposition PenTile des pixels (deux sous pixels à la place de trois). En bref, La qualité est au top, mais on peut gagner en réalisme sur ce type d'écran aujourd'hui. C'est un choix assumé, et personnellement je préfère la qualité au réalisme, donc je soutiens ce choix. La fonction true tone (changement des couleurs en fonction de l'environnement, de l'heure etc.) permet de reposer les yeux.



- disparition du bouton home : on se fait facilement aux nouveaux gestes, ils sont instinctifs et bien pensés. Par contre on perd le Touch ID (reconnaissance des empruntes digitales). C'est dommage, je le préférais au face ID.



- autonomie : on gagne encore une fois en autonomie, même si on est encore loin de certains android. Le téléphone tient sans aucun problème une journée d'utilisation, on peut toucher les 5h d'autonomie en utilisation intensive. Suffisant à mon goût. Par contre Apple pourrait inclure un chargeur rapide plutôt que du 5W, à rajouter dans les frais.



En résumé, globalement excellent produit. On en a pour son argent, même si c'est beaucoup d'argent.