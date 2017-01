Finitions lisses. Performances illimitées. Le tout nouveau ZenBook UX310 vous apporte élégance, sophistication et performance sous des dehors empreints de finesse et de légèreté. Réalisé à partir d'aluminium, il arbore notre finition emblématique faite de métal tourbillonnant et ne fait que 18,35 mm d'épaisseur. De plus, avec ses 1,45 kg, l'emporter avec vous ne sera jamais un fardeau et son utilisation sera toujours un plaisir avec son écran de 13,3 pouces à angle de vision large. Avec son processeur Intel Core de 6e génération et un stockage ultra-rapide, le ZenBook UX310 n sera jamais à la traîne non plus. Vous passerez d'une tâche à l'autre avec une fluidité inégalée. Avec le ZenBook UX310, tout devient facile.

Finition lisse. Parfaitement élégant. La série ZenBook a pratiquement inventé le concept de finesse et de légèreté. Le ZenBook UX310 perpétue ce fier héritage avec un nouveau design à l'élégance intemporelle et un profil de 18,35 mm seulement. L'utilisation d'un alliage d'aluminium permet d'atteindre un poids de 1,45 kg en passant par des dizaines d'étapes de fabrication qui ont permis d'atteindre ce résultat sublime. Notre unique finition de métal tourbillonnant et les cercles concentriques d'inspiration Zen ornent le clapet tandis qu'une finition résistante façon métal brossé embellit le reste du châssis. Enfin, nous anodisons le ZenBook UX310 dans l'une de ces teintes, inspirées de la nature : Gris quartz ou Or rose.