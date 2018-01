J'en avais un d'une autre marque depuis quelques mois avant d'avoir celui-ci. La qualité du précédent était plus que correcte mais là... c'est comme une bouffée d'oxygène après une trop longue apnée.



Il me sert à survire au bruit. Je suis autiste Asperger et le bruit est un cauchemar quotidien (j'habite en ville).

Je peux porter ce casque pendant plusieurs heures sans gêne. La réduction de bruit est assez bluffante même si je sauterais sur la première occasion d'avoir encore mieux car pour me couper suffisamment des bruits ambiants et me calmer vraiment j'allume systématiquement la musique, la réduction de bruit seule ne suffit absolument pas à camoufler les bruits de chantiers chez les voisins, piano chez les voisins, flûte chez les voisins, voix chez les voisins... dehors: voitures, enfants qui crient, train, métro, avion etc). De toute façon il n'est pas conçu pour être utilisé comme "bloc-bruits" mais bien comme casque audio. À ce propos d'ailleurs, je trouve le son excellent, ce n'est pas du B&O mais c'est bien mieux que le Plantronics.



La forme du casque est bien fichue: les oreilles ne sont pas du tout écrasées, le haut du crâne non plus.



Le bluetooth est correct, on ne peut pas se tenir bien loin de la source mais quand le signal est suffisant il n'y a aucune interruption ni grésillement.



Autre point très positif: les bruits/vibrations des pas sont bien absorbées par ce casque (le Plantronics que j'ai utilisé pendant quelques mois n'y parvenait pas assez mais c'est une autre gamme donc je ne lui en tenais pas rigueur).



L'appairage bluetooth avec ordinateurs/téléphones est rapide et très simple à faire.



J'allais oublié: les communications téléphoniques sont très bonnes, on entend bien l'interlocuteur et il nous entend bien aussi (sauf quand on est dans un environnement particulièrement bruyant évidemment, et malgré ça, en parlant un peu fort ça passe très bien).



J'espère le garder plusieurs années, je l'utilise quotidiennement depuis huit mois et je n'imagine vraiment pas ma vie auditive sans lui.