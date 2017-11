Très satisfait.

Il y a quelques temps, je me disais que Bose abusait vraiment sur les prix.

Puis j'ai acheté cette enceinte et honnêtement, j'ai dégagé tous les autres systèmes à prix abordable que j'avais (logitech 5.1, logithec 2.1, hercules5.1)



J'ai même acheté la sound link peu de temps après pour les déplacements et le système sur batterie.



Ça fait plus d'un an que je l'ai et aucun changement ou déception, on en a pour notre argent clairement.



Bose c'est quand même une bonne restitution des basse (un peu trop des fois) et un gain de place !



Le design est sympa et se fond dans tout type de décor, très sobre et robuste (après une chute de plus d'1 mètre, elle est toujours vivante et aucune cicatrice )



Branchement electrique obligatoire, pas de batterie...mais vu la puissance et le prix, y a pas de secret. Elle couterai le double en prix et en poids avec une batterie.



Le système de connexion bluetooth et wifi est super pratique et connexion avec différents appareil se fait simplement sans se prendre la tête avec des problèmes de reconnaissance ou autre.

Telecommande design compacte et vraiment utile.



L'intéret vraiment cool, c'est qu'on peut en connecter plusieurs entre elles sans fil (wifi)

Après il faut avoir le budget pour en acheter plusieurs...autre affaire..

(Branchement jack possible à l'arrière)



Une application est dispo gratuitement sur les stores pour gérer les enceintes, volume etc en wifi, pas mal aussi



Conclusion, c'est un produit complet, j'en suis très très content !