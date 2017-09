Pros:

- très fin (4mm), sa taille réduite permet aussi de l'emporter en voiture

- pad antidérapant sur le dessous

- led de contrôle bien visible

- fonctionne avec un mobile équipé d'une coque souple

- prix très raisonnable (une dizaine d'euros)



Cons:

- la partie supérieure n'est pas antidérapante: même avec un mobile doté d'une coque souple il peut glisser sur le chargeur, ce qui est gênant en voiture notamment

- led de contrôle peut être gênante la nuit

- livré sans chargeur USB (il faut utiliser celui du téléphone)



Conclusion: j'ai choisi l'induction pour sa facilité d'emploi et le fait que cette technologie sans fil préserve la prise micro USB (sur un Galaxy S7) qui est toujours un élément fragile (vs USB-C sur les prochaines versions du Galaxy).

Dans la même optique, j'ai désactivé la fonction charge rapide du S7, qui diminue la durée de vie de la batterie de façon significative vs charge normale, et ce chargeur n'est --à priori-- pas compatible charge rapide, ce qui me convient parfaitement, je charge durant la nuit. Une charge complète prend 4 hrs environ.

A noter qu'il faut poser le galaxy en travers sur le chargeur, sinon l'épaisseur du connecteur usb fait que le mobile ne repose pas complètement sur la surface du chargeur et la charge ne se fait pas.



Edit: si on l'utilise avec un chargeur USB rapide (livré de série avec le S7 par ex.), la charge sera vraisemblablement plus rapide qu'avec un chargeur USB normal.