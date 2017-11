SanDisk s'améliore et produit de bons SSD toutes catégories confondues, j'en ai une vingtaine sur diverses machines de 120 à 480 Go et tous fonctionnent bien à ce jour à +50% en niveau de vie, alors que j'ai une utilisation "très poussée", avec des centaines de Go transférés par semaine (vidéos 4K, sauvegardes serveurs...), donc très bons disques qui en complément de gros WD de 8 To en NAS font le job sur les grosses charges. Après c'est sur on peut avoir plus rapide sur autre techno SSD M2 mais pour un système ça suffit largement.