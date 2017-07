Description du produit

Contient :

- "Harry Potter à l'école des sorciers"

- "Harry Potter et la Chambre des Secrets"

- "Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban"

- "Harry Potter et la Coupe de Feu"

- "Harry Potter et l'Ordre du Phénix"

- "Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé" (2 disques)

- "Harry Potter et les Reliques de la Mort - 1ère partie" (2 disques)

- "Harry Potter et les Reliques de la Mort - 2ème partie" (2 disques)

Synopsis

Les 7 chapitres (dont 2 parties pour le dernier) des aventures d'Harry Potter enfin réunis dans un coffret...