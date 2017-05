Couleur: Noir

Achat vérifié

Je me suis fié au site lesnumériques, et je suis franchement déçu. Je suis fan de musique, j'en joue, et j'ai beaucoup d'équipement lié au son à la maison, dont certains de bonne qualité, comme les focal XS pour PC par ex. ou encore un ensemble bose.



Si cette enceinte solemate est conforme a sa description, la qualité de son son est vraiment pauvre. Ce fut un cadeau de noel, et au pied du sapin il y avait également pour une autre personne une JBL flip3. Testées sur exactement la même piste, en musique HD sur une plateforme bien connue, je passais d'une enceinte à l'autre. Son radicalement différent. Exercice répété sur plusieurs styles musicaux.



Plus puissant sur la flip3, un son nettement mieux défini, largement moins directif (ce qui veut dire que le son ne change pas trop si on se décale de l'axe de l'enceinte ou de ses haut parleurs). De plus, la flip 3 est étanche, pour à peine plus cher. Bref, soit la solemate a hérité sa note des numériques d'un temps où elle n'avait que peu de concurrence, soit lesnumeriques n'est pas neutre. Mais la différence de prix avec une flip3 pas si importante me pousse à largement recommander cette enceinte par rapport à la solemate. On dit qu'il faut placer cette dernière près d'un mur pour récupérer un peu de basse, c'est vrai, mais ça reste un son très très porté sur le moyen (medium) et donc, assez pauvrement défini pour moi.

Et étant très directive....Bref, c'est toujours mieux que le son d'un smartphone, mais pour moi il y a de vrais bonnes alternatives à la solemate.