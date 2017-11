Habitué des produits Logitech, je souhaitais remplacer ma souris MX laser âgée de 12 ans par quelque chose à l'ergonomie et aux fonctionnalités approchantes. La MX Master possède cet avantage d'être rechargeable par câble USB, et reste utilisable pendant la charge, outre une foule de boutons tout à fait utiles dont je ne voulais pas me dispenser.

Deux bémols : 1. les boutons page forward/page backward qui me permettaient de naviguer entre les onglets Excel avec mon ancienne MX Laser ne sont plus compatibles sur celle-ci.

2. La molette, qui possède un mode cranté et un mode libre, paramétrables via le soft Logitech, est aussi conçue pour débrayer en mode libre d'elle même. Contrairement à ce que disent d'autres avis, ce n'est pas une panne, c'est prévu ainsi, mais c'est assez déconcertant tant le mécanisme est sensible, et on passe souvent en mode libre sans le vouloir (surtout si vous aviez l'habitude de "lancer" la molette de votre ancienne souris pour remonter des docs etc.)



Le vrai gros problème c'est qu'après à peine deux semaines d'utilisation, la molette reste en mode libre. C'est hyper pénible car dès qu'on la touche elle tourne sans fin. Sympa dans les softs photos ou l'image zoom ou dézoom à fond sans crier gare. Mais le pire, c'est sur les menus déroulants, pour fixer la taille du pinceau, de la police, le pourcentage de transparence ou autre, avec la molette la valeur choisie ne reste pas calée et saute d'une ou deux valeurs. Navigation internet idem, on remonte une page, le curseur se positionne sur les onglets et là ça défile jusqu'au premier (ou dernier). Donc GROS GROS problème, puisqu'il va falloir passer par la case SAV, le truc toujours potentiellement casse-pied, mais là, la souris est inutilisable et me fait perdre un temps fou.



Enfin, ça laisse à désirer sur la qualité et la fiabilité. Finalement mon clavier et ma souris Logitech achetés en 2005 reste d'une qualité incroyable voire exceptionnelle ? Sans doute faudra-t-il envisager un autre fabriquant à l'avenir.