Saisissez des images, profitez-en et conservez les toutes ! Avec une capacité atteignant 200 Go [3], la carte microSDXC SanDisk Ultra vous permet d'enregistrer plus de 960 minutes de vidéo Full HD [4] et 3 600 photos – les utilisateurs d'appareils Android n'auront plus à se soucier de ce qu'ils veulent conserver et supprimer et pourront continuer à prendre des photos ou à filmer.

Tester pour durer afin de protéger vos souvenirs Où que vous emmeniez votre téléphone ou votre tablette, les cartes microSD SanDisk Ultra sont étanches, résistantes aux chocs, aux rayons X et aux champs magnétiques [5]. Vous ne manquerez plus jamais aucune prise à cause d'un environnement difficile.

Ajoutez une flexibilité supplémentaire Cette carte mémoire est livrée avec un adaptateur de carte SD pratique, vous permettant de transférer facilement les fichiers sur votre ordinateur. L'adaptateur vous permet également d'utiliser n'importe quel appareil doté d'un lecteur de carte SD pour saisir et consulter des données.