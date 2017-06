Taille:64 Go

Description du produit

Capturez, transportez et conservez tout cela grâce à la carte SanDisk Ultra PLUS microSDXC UHS-I de 128 Go. Idéale pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes Android à hautes performances, qui souhaitent filmer jusqu'à 128 Go de vidéos Full HD et prendre des photos de haute qualité, cette carte ultra-rapide offre des performances d'enregistrement vidéo exceptionnelles. En outre, l'application SanDisk Memory Zone vous permet de visualiser, d'accéder et de sauvegarder facilement tous les fichiers numériques provenant de la mémoire de votre téléphone en un seul emplacement pratique. Pour permettre à votre smartphone d'atteindre des performances optimales, configurez l'application afin qu'elle transfère automatiquement les fichiers de la mémoire interne de votre smartphone vers la carte. Les cartes mémoire SanDisk Ultra PLUS microSDXC UHS-I offrent une fiabilité et de solides performances sur lesquelles vous pouvez compter, ainsi que la capacité d'enregistrer plus de photos, de vidéos et de musique, et de les garder à portée de main.

Contenu du coffret

1 micro SD