Livraison prime, arrivé dès le lendemain, bravo Amazon et Livreur

l' iPHONE est très bien (pris rouge).

La taille est bien car il est en rapport avec les mains "d'une femme !!" et peu se ranger plus facilement dans une poche de vêtement que dans un petit sac à mains.

Le concept d'utilisation reste le même donc pas de stresse

L'écran est de même dimension que l’écran (visuel de lecture) d’un iPhone 6 S (que je possédais avant donc facile de comparer, ce dernier avait en bas une bande blanche avec le bouton central)

Il n’a plus le bouton en bas c’est une reconnaissance faciale et/ou code.

J’ai pris un 256Go pour avoir un espace plus conséquent...car à chaque mise à jour IOS du système et autres j'avais remarqué que de l'espace était grignoté à chaque fois, de par ce fait, le téléphone est vite saturé au bout de plusieurs mois avec les photos, vidéos, les applis, etc etc.

Avec l'arrivée de la 5G peut-être allons nous être tenté de mettre des nouvelles appli et peut autres ?? nouveautés. Qui aurait dit d'utiliser son téléphone pour payer.

Bientôt les iPhones remplaceront nos ordi... si ce n’est pas déjà le cas !!!!

Petit en taille mais grand dans sa capacité



Juste un petit truc qui m’a inquiétée au départ. La sonnerie était assez faible malgré que le curseur était à plein régime. Quand vous êtes proche/face ou en angle de l'iphone, il sonne discrètement pour ne pas déranger autour de vous, il fait de vous une reconnaissance faciale, si au contraire il est loin de vous, dans votre sac par exemple il sonne normalement.

Un autre point, il n’a qu’une seule prise Lightning, elle fait aussi bien le chargement et que les écouteurs filaires, on ne peut pas charger et mettre écouteurs en même c’est soit l’un ou l’autre...... je ne trouve pas cela très pratique !!

Personnellement, Il lui faut tout de même une coque ou un étui car les matériaux utilisés pour sa conception sont glissants.

Tout le reste est ok pour moi.