Description du produit

NVIDIA SHIELD TV est la box de streaming la plus puissante du marché. L’offre de divertissement illimitée la plus rapide et la plus fluide, en 4K HDR. Accédez à des films, séries, musiques et milliers de jeux. Contrôlez chaque expérience avec votre voix et la technologie de recherche vocale révolutionnaire de Google. Tout ce que vous attendiez, et plus encore. «Désormais, la console de NVIDIA a enfin les armes pour se positionner comme une alternative très haut de gamme, par rapport aux box opérateur disponibles actuellement, et on peut difficilement faire autrement que de vous recommander chaudement le produit » , Jeuxvideo.com «NVIDIA SHIELD TV 4K HDR, la Box Android toujours aussi puissante, encore plus complète. Si la SHELD TV fait carton plein sur le multimédia, elle parvient aussi à faire recette sur le gaming avec des talents avérés, aussi bien dans le domaine du gratuit que du payant », 01net.com « La Shield Android TV était le meilleur boîtier Android TV du marché, la Shield TV le reste. », Les Numeriques.com Contenu du coffret SHIELD TV; Télécommande SHIELD Remote; Bloc d'alimentation; Câble USB; Guide de démarrage rapide; Document de garantie

Contenu du coffret

SHIELD TV; Télécommande SHIELD Remote; Bloc d'alimentation; Cable USB; Guide de démarrage rapide; Document de garantie