Déballé et immédiate impression, dès la première prise en main, de tenir là un produit de bonne facture, le cordon y compris. Les deux connecteurs de ce dernier sont standards (jack 3.5 mâle) et plaqués or, au passage bien vu le petit clip qui permet d'ajuster la longueur du câble.



L'écoute, le critère décisif. Je dispose de deux casques fermés pour les appareils nomades : Un Philips Fidélio M1 dont je trouve le son très légèrement étouffé, léger manque dans le haut médium et sur la fin du spectre, un Sennheiser HD 25-II (construction basique tout plastique) dont le son me parait très détaillé (presque à l excès) avec un très léger manque dans les basses. je trouve cependant les deux satisfaisants.

Le fidélio x2 : première écoute sur des fichiers flac HQ. Il reprend simplement les qualités des deux autres en en gommant les légers défauts, donc un peu plus dynamique dans les aigües que le M1 avec des basses plus présentes et biens à leur place comparé au HD 25-II et il n'est pas encore rôdé. Donc très bel équilibre au déballage !



j'avais commandé initialement un casque AKG 702, un peu moins onéreux : déballé, écouté, retourné !

Tout plastique, et selon mon oreille (subjective bien sûr) le son aussi est en "plastique". Bien évidement un casque se rôde mais là on part de bien trop loin... Sans parler du connecteur côté casque qui n'est pas standard (le AKG 702 dispose comme le Fidélio x2 d'un cordon amovible).