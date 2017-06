Commentaire d‘un membre du Club des Testeurs

Première chose à souligner, c'est la belle qualité de fabrication du produit pour un poids contenu, le casque sait rester léger alors qu'il est constitué de matériaux nobles et de qualité.

Il est livré dans une belle boite avec un sac souple de transport et deux câbles de raccordement. Un câble 3,5mm (1,20m) avec micro et un câble adaptateur 6,3mm. On regrettera l'absence d'un câble long qui aurait permis d'utiliser plus facilement le casque à la maison sur un ensemble Hi-fi ou sur ordinateur.



Niveau qualité sonore, on est en présence d'un casque de haute qualité, mais avec une particularité qui fait que l'on aime ou pas.

Le rendu sonore est très neutre. Extrêmement fidèle mais neutre. Là où d'autres marques et d'autres modèles ont une personnalité très affirmé, le Philips privilégie la fidélité de la source. Comme nous avons de moins en moins l'habitude d'écouter nos morceaux avec ce type de rendu sonore, la première écoute est un peut déconcertante. Mais ce qui peut sembler comme une faiblesse s'avère finalement une force. Car ce rendu neutre vous laisse toute la latitude possible pour l'adapter à vos goûts, via les réglages de votre source (téléphone, baladeur, tablette, lecteur audio). En utilisant un réglage d'égaliseur correspondant à vos goûts et à votre oreille vous obtiendrez des résultats de haut niveau.