Puissance ultime pour toujours plus de performances

Avec le clavier gamer Ryos MK FX de Roccat, vous avez à disposition toute la puissance nécessaire pour obtenir un niveau de performance optimal. Ses deux processeurs Cortex ARM 32-Bit et sa mémoire flash de 2 Mo lui permettent d’afficher un temps de réponse impressionnant de seulement 1 ms, ce qui fera la différence pour les jeux où la réactivité est primordiale comme League of Legends et les FPS. De plus, les interrupteurs mécaniques Cherry MX qui équipent les touches sont prévus pour être ultra résistants et encaisseront facilement les nombreuses frappes intensives que peut entrainer une partie ardue !

Vous ne pourrez bientôt plus vous passer de votre Ryos MK FX tant celui-ci va vous simplifier la vie et accélérer votre gameplay. Grâce à sa fonction EASY-SHIFT[+], vous pourrez facilement définir plusieurs fonctions à chaque touches de votre clavier jeux pour dupliquer vos possibilités. Vous aurez aussi le choix entre plus de 500 macros programmables et pourrez ainsi modeler votre clavier gaming selon vos préférences. Le Ryos MK FX possède un rétroéclairage RGB entièrement customisable avec 16,8 millions de couleurs différentes, vous permettant ainsi d’obtenir une vision précise de vos différentes macros et fonctions.

Bien que les performances soient importantes, le confort ne doit pas être oublié ! L’ergonomie du Ryos MK FX de Roccat a été pensée pour vous apporter une utilisation la plus confortable possible, éviter toute fatigue musculaire et vous permettre de jouer à vos jeux préférés en n’ayant que vos performances en tête. Ces pieds en caoutchouc vous apportent une stabilité totale qui s’avère indispensable quand le niveau de jeu commence à s’élever. Enfin, son design noir et sobre aidera ce clavier filaire à trouver une place de choix sur votre bureau.