Achat vérifié

J'ai essaye de vous donner un avis sur mon ressentit, je vous remercie d'avance de l'avoir lu et vous souhaite une très bonne expérience

sur ce casque et bon jeu !



Son design (selon moi) est l’un des meilleurs sur le marché. En plus d’être agréable à l’œil, il fait futuriste ce qui améliore d’autant plus l’expérience. Il est léger et confortable (même pour ceux et celles qui portent des lunettes),

surtout au niveau des réglages,de la tête, qui s’effectue via un système coulissant qui se bloque simplement à l’aide d’un bouton. Pas de bandes velcro ici : on appuie, on place le casque et on lâche.

Je n'ai constaté aucunes sensations de lourdeur sur le nez ou d’inconfort en portant des lunettes.



On se dit que le PS VR est l’expérience de réalité virtuelle la plus réaliste par rapport au marché actuel.ça va 400 euros c'est pas cher comparé aux autres MAIS dans un premier temps ATTENTION ! car ne pas oublier pour et celles qui n'ont pas les accessoires qu'il faut pour l'utiliser



(je me base sur les prix pratiqué par Amazon)



1- une playstation caméra qui coute = 59.99 euros



et aussi si on veut vraiment bénéficier de l'immersion on achètera également



2- les ps moove = 79.99 euros



--------------------------------------

total de la facture: ps vr + camera + ps moove = 540 euros à peu prés selon les magasins et si vous prenez en occaz ou pas les accessoires... après vous allez dire par rapport à occulus ou htc etc..