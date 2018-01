Couleur:Noir

Profitez de votre musique dans sa qualité originale avec l'audio haute résolution Faites franchir un nouveau palier à votre collection musicale numérique avec l'audio haute résolution. En convertissant la musique analogique en numérique à une cadence supérieure à celle des CD (24 bits/192 kHz au lieu de 16 bits/44,1 kHz), l'audio haute résolution vous rapproche au plus près des conditions d'enregistrement studio originales et vous permet de profiter de votre musique tout comme l'artiste l'avait pensée.

Les diaphragmes HD dynamiques offrent un son authentique Diaphragmes HD puissants de 40 mm dotés de grands évents permettant au casque d'offrir des basses explosives et rythmiques, même sur les morceaux les plus exigeants. Le diaphragme polymère à cristaux liquides avec revêtement aluminium léger mais solide réagit rapidement afin de reproduire les voix et les notes de fréquences moyennes à élevées avec une clarté incomparable. Augmentez le volume et profitez d'un son clair et précis sur tout le spectre acoustique.

Large réponse en fréquence pour un spectre sonore complet La gamme de fréquences large bande, qui s'étend de 3 Hz à 100 kHz, répond aux exigences de la vaste gamme de styles musicaux d'aujourd'hui. La plage de fréquences descendant jusqu'à 3 Hz offre plus de latitude qu'il n'en faut aux notes « sub-bass » les plus basses. A 100 Khz, pour les fréquences hautes, vous pourrez profiter des mélodies vocales, harmoniques et tonalité audio subtiles, conférant ainsi plus de vie et de réalisme à votre musique.

Haute sensibilité pour un son clair et puissant Avec sa haute sensibilité de 105 dB/mW, ce casque est hautement efficace pour convertir l'électricité en signaux acoustiques. Vous pourrez ainsi entendre un son plus clair sur l'ensemble du spectre audio (par rapport à des casques moins sensibles) lorsque vous écoutez de la musique via la même source et au même niveau de volume.

Diaphragme polymère à cristaux liquides avec revêtement aluminium pour plus de précision Un diaphragme polymère à cristaux liquides avec revêtement aluminium offre un son plus cohérent et précis sur toute la gamme de fréquences qu'un diaphragme avec polymère à cristaux liquides classique. L'énergie sonore perdue lors de la transmission au boîtier du casque est plus uniforme afin de garantir une exécution fidèle et authentique. Vous bénéficierez également d'une réponse en fréquence plus plate, même lorsque vous écouterez les fréquences ultra-hautes de l'audio haute résolution.

Events pour des basses puissantes Avec leurs lignes précises, les évents optimisent la ventilation à l'intérieur du casque, permettant au diaphragme polymère à cristaux liquides de se ventiler plus facilement et d'offrir une réponse instantanée aux lignes de basse puissantes.

Le design enveloppant et fermé retient le son à l'intérieur Le design enveloppant et fermé entoure l'oreille, pour retenir la musique à l'intérieur et les distractions à l'extérieur. L'acoustique est réfléchie vers vos oreilles pour transmettre les sons les plus subtils. En outre, comme le design refermé optimise les basses, vous sentirez véritablement le rythme de votre musique.

Son équilibré pour réduire les interférences La connexion 4 câbles équilibrée et le double cordon argent-cuivre permettent une amélioration de la séparation des canaux audio pour un son de qualité supérieure. Contrairement aux casques et écouteurs classiques où un seul fil de terre est partagé, le cordon de ce modèle comprend des fils de terre gauche, droit et indépendants pour chaque canal, limitant ainsi distorsions et interférences.

Coussinets anti-pression pour un confort total Les coussinets en cuir souple et anti-pression ont été conçus pour envelopper vos oreilles et offrir un confort d'écoute maximal. Les matériaux doux et les coutures imperceptibles offrent un mélange harmonieux de confort et de résistance pour de longues heures d'écoute.

Spécifications techniques:

