Xbox Series X

J'ai eu la chance de la commander très tôt et de la recevoir très tôt... Il n'y a aucun jeu démo pour évaluer cette nouvelle génération (comme il est fait sur la PS5).



La console a un design sobre qui me plaît et est extrêmement silencieuse. Je mesure moins de 10 db. Je n'ai eu aucune difficulté à lui trouver une petite place dans l'appart...

Pas mal de temps passé sur la configuration notamment pour réussir à la mettre en 4K UHD 60 Hz afin que mon écran PC 4k (mieux configuré) soit bien reconnu. Pour bénéficier du 120 FPS, il faudra un écran capable de faire du 120 Hz. Pareil pour le HDR10. Je conseille d'aller jeter un oeil à l'aide Microsoft sur le net pour la configuration de son écran en 4k.



La liste des 100 jeux du GamePass est quand même de qualité et n'est pas une arnaque bien au contraire ! C'est son point le plus fort la différenciant des autres consoles. Même si on n'est pas un hard core gamer c'est rentable (faire quelques jeux par an suffisent). La récente association avec EA Play (90 jeux en plus), les récents investissements dans les studios de jeux comme Bethesda en font un certain atout pour le futur.

Pour le GamePass il faut quand même une bonne connexion internet. Un jeu d'environ 40Go (comme Star Wars Jedi Fallen Order) mettra plus de 8 heures à arriver sur la console avec un débit ADSL dans la moyenne française de 1 Mo/s.

Lorsque l'on télécharge, la console va monopoliser toute la bande passante, et il est très difficile de faire autre chose qui ait besoin d'internet (smartphone, surfer, streaming...). Il en devient même plus judicieux de tout suspendre et tout reprendre manuellement car impossible de paramétrer des limitations d'utilisation de la bande passante ou des horaires de téléchargement comme avec l'application Steam sur PC.

Héritage de la précédente génération, pour ceux qui ont la fibre, Microsoft applique un bridage du téléchargement lorsqu'on est en jeu et lorsqu'on ne joue plus un bug fait qu'il n'y a pas de retour à la normale - mais on retrouvera des astuces sur le net pour contourner ce problème le temps qu'il soit corrigé.

Beaucoup de jeux permettent de commencer à jouer avant la fin complète du téléchargement.

La liste des jeux bénéficiant du Raytracing est pour l’instant réduite.



Les 3 ports USB 3.0 permettent de mettre des clés USB ou des disques (obligatoirement NTFS) afin d'avoir la sauvegarde soit de médias captures images/vidéos ou - exclusif - de jeux. J'ai pu connecter un lecteur externe de 6 To sans soucis et placer le téléchargement des jeux dessus. Il est possible de déplacer facilement et rapidement un jeu (complètement installé) du disque externe sur l'interne et vice versa.



Concernant les jeux optimisés X|S :

- Forza Horizon 4 : en un seul mot, j'ai fait woaw !

- Ori and the Will of the Wisps : j'ai pu y joué en sur-échantillonné à 6k@60fps ! Ce jeu au demeurant magnifique, n'est pas le meilleur exemple pour un effet woaw, car je le trouve beau aussi sur Switch.

- Gears 5 : le Raytracing passe incognito ! Au premier chapitre, j’ai eu cette sensation de retrouver des décors à la Tomb Raider mais là avec des effets de luminosité et de détails dans tous les sens en 60 fps, clairement une claque à mon PC où il m’aurait fallu dépenser sacrément des pépettes pour le upgrader et en arriver à ce niveau.

- AC Valhalla (disque) : c’est si magnifique un couché de soleil en plein fjord, les pieds dans l’eau transparente... grâce aux graphismes on a des sensations d’immersion encore plus dingue.



Concernant les jeux One (en 4k@60fps) :

- Star Wars Jedi Fallen Order : un graphisme impressionnant, temps de chargement court, des reflets de lumière sur les flaques d'eau et sans la magie du Raytracing.

- Hellblade Senua : j’y ai joué directement depuis mon disque externe (à 5400 rpm) en qualité maximale, c'est fluide et l'image est fabuleuse ! Une vraie claque quand je le compare à ma version Switch.

- Destiny 2 : à comparer, mon PC ne tient plus la route avec cette dernière version.

- Battlefield V : effet immersif incroyable mais n’est pas cross-plateformes et je ne peux pas rejoindre un ami sur PC.

- Mass Effect Andromeda, Battlefront II : que c’est beau...



Concernant les jeux 360 :

- sans impact graphique (à moins du HDR), juste les temps de chargement qui changent. Pas trop d’intérêt excepté (re)faire une saga culte.



La qualité graphique est déjà au RDV sur les jeux actuels, avec une expérience qui en met plein les yeux dès que l’écran peut gérer au moins du 4k@60Hz (je trouve très peu d’intérêt à acquérir cette console avec un écran en deçà). Bien sûr avec une grande fluidité à partir du disque interne NVME mais aussi (surprise) à partir de mon disque externe.

J’ai mesuré des températures en sortie de ventilateur entre 40°C et 45°C quelque soit le jeu et environ 30°C au repos. Pour l'instant, le constat est très prometteur. Imaginez monter dans une Ferrari, donner une petit coup d’accélérateur, voilà le petit frisson qui dit qu'y’en a sous le capot !



La manette de jeu est vraiment excellente (en mains, même si elle a des piles, rechargeables de préférence). Décidément le positionnement asymétrique est un régal. Le renouveau des grips, de sa taille et des petits détails est excellent. Le bouton voyant blanc lumineux X peut se révéler gênant par moments (en pleine obscurité) et sa luminosité n’est pas réglable. Les vibrations sont moins bonnes que sur une Switch. Et il y a de quoi se planter souvent sur les boutons en passant de la Switch Pro avec l'inversion des boutons A/B (je rêve d'une manette universelle !).



Pour le casque, il se connecte en jack 3.5 sur la manette. Mais le son mis au maximum n'est pas fort sur mon MMX300 à 32 ohms ou sur un intra-auriculaire. Aucune connectivité Bluetooth avec d'autres matériels autre que la manette xBox n'est possible, donc pas de casque Bluetooth, etc. A voir si je pourrais passer par un port USB pour connecter un ampli dac pour amplifier le son et bénéficier du 7.1 (j'y reviendrai plus tard). Les applications dolby et dts sont payantes. Je n’ai pas encore testé la communication vocale par le micro.



Le lecteur de disque semble être silencieux. Je n’ai eu aucun problème avec ma galette de jeu. Par contre, il y aurait des remontées de problèmes avec celui-ci. Les capacités multimédia seraient techniquement supérieures (vs ps5). L'application de lecteur média est une honte (en me retenant d'être grossier). Pas eu l’occasion encore de tester le visionnage d’un film blu-ray HD 4k, mais déjà l’application de lecture blu-ray a plus de 70% de mécontentement dans sa notation.



Pas beaucoup d'efforts ont été faits pour la plateforme logicielle qui n'a pas bougé par rapport à la précédente génération, et c'est vraiment regrettable. En jeu ou pas, le dashboard n’affiche aucune information utile comme la température, le FPS, la vitesse du ventilateur... Un point qui pourrait permettre d'anticiper l'arrivée de pannes.



A noter que la liste des applications de streaming de la xbox semble plus complète (vs ps5). L'application Spotify est excellente (mais surchargée de publicités en gratuit) et TuneIn, SoundCloud sont très bien (interface, qualité & puissance sonore). Amazon Prime Video a une interface vraiment pas terrible avec la manette (mon PC restera le lecteur favori pour ça). Bizarrement l'installation d'Amazon Music ne se fera pas par le Store de la xbox mais à partir du PC. Ensuite il faudra ajouter le code d’appareil mais c’est bugué ! L'application dédiée pour regarder twitch exige la version payante pro pour pouvoir s’identifier (là encore mon PC sera lecteur favori)... Edge pour surfer sur le net (pareil vaut mieux son PC)... Je n’ai pas pu connecter un clavier & souris par usb.



Jusqu'ici je n'ai eu qu’un seul crash en jeu depuis 15 jours. Aucun lors de mes Quick Resume (j'en ai entendu parlé et ça pourrait se produire). Pour l'instant à part le dashboard qui mériterait vraiment d'être amélioré, la prochaine décennie de cette console semble de bonne augure !

L'avenir dépend encore beaucoup des jeux Next Gen.